Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии

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Бывший глава Верховного совета Белоруссии (1991-1994) Станислав Шушкевич предложил лишить русский статуса второго государственного языка в стране. Об этом он сообщил на YouTube-канале «И Грянул Грэм», передает РБК.«У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни», - отметил бывший белорусский лидер. По его словам, жители республики всегда хотели быть белорусами. Он подчеркнул, что из белорусов выдавили их язык и выдавливают их культуру. Как утверждает Шушкевич, государственным языком должен остаться только белорусский, так как у него больше нет родины, сообщает MK.ru.Как напоминает lenta.ru, русский язык в Белоруссии носит статус государственного с 1995 года. Тогда в республике прошел референдум, на котором 83,3 процента граждан поддержали инициативу по закреплению в конституции двуязычности страны.