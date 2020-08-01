Путин даст большое интервью по актуальным темам

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Путин сегодня в 14:00 в эфире телеканала «Россия 24» даст большое интервью по актуальным темам. Президент беседовал с журналистом Брилевым. Другие подробности пока неизвестны, пресс-служба Кремля об этом мероприятии не информировала.Как напоминает РИА «Новости», в этом году в связи с пандемией не было традиционной прямой линии с главой государства, однако Путин несколько раз выступал с обращением к россиянам.