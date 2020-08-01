Исполнительный директор видеосервиса TikTok Кевин Майер покидает свой пост

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Исполнительный директор видеосервиса TikTok Кевин Майер покидает компанию после угрозы президента США Дональда Трампа заблокировать приложение в стране. Об этом сообщает газета Financial Times.По словам Майера, за последние несколько недель «политическая ситуация резко изменилась» и он был вынужден «серьезно переосмыслить» корпоративные приоритеты. «На этом фоне и поскольку мы ожидаем очень скоро достичь соглашения [с властями США], я с тяжелым сердцем хотел сообщить вам всем, что решил покинуть компанию», — написал он в корпоративном письме, передает РБК.Топ-менеджер покидает TikTok всего через несколько месяцев после назначения на пост исполнительного директора в мае 2020 года. Временным исполняющим обязанности главы TikTok станет нынешний генеральный менеджер Ванесса Паппас.Как напоминает «Эхо Москвы», в начале августа Трамп подписал указ, в котором отвел 45 дней на прекращении сделок с компаниями-владельцами приложений TikTok и WeChat в американской юрисдикции. По мнению американских властей, эти приложения шипионят за американцами, угрожают безопасности и экономике США.