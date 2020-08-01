В РФ за сутки выявили 4 711 новых случаев COVID-19

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

За последние сутки в России выявлено 4 711 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 6 411 человек.Больше всего новых заражённых в Москве (637 человек), Санкт-Петербурге (184) и Московской области (148).Всего на сегодняшний день в России выявлено 975 576 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 804 летальных исхода, выздоровел 792 561 человек.