Генпрокуратура начала проверку приватизации Башкирской содовой компании

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Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау «печальной историей».«Башкирская содовая компания, контрольный пакет там принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются», — сообщил Путин.Он также отметил, что в начале 2013 года «абсолютно чудесным образом — через объединение компании — доля государства размывается и снижается ниже контрольной». Путин поручил прокуратуре проверить законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над активами компании, передает russian.rt.com.Генпрокуратура уже начала проверку законности сокращения доли государства в Башкирской содовой компании (БСК), сообщается на сайте ведомства. В ходе проверки Генпрокуратура оценит «действия всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль».