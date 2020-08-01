Украинские власти узаконили феминитивы в названиях профессий

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Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны, передает gazeta.ru.Речь идет об изменениях в официальном классификаторе профессий. Формально названия остались по-прежнему мужскими, кроме сугубо «женских» профессий типа «няньки» или «горничной». Однако теперь каждая работница вправе настаивать в индивидуальном порядке, чтобы в документах их специальность указывалась в женском роде, сообщает rg.ru.В приказе приводятся такие примеры: инженер — инженерка, станочник широкого профиля — станочница широкого профиля, социолог — социологиня.