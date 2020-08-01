Один человек погиб в результате стрельбы во время протестов в Висконсине

14.42 Среда, 26 августа 2020
Россия и мир
Один человек погиб во время стрельбы в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где третий день протестуют местные жители после того, как полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка, сообщает New York Times.

Газета Kenosha News отмечает, что протестующие крушили автомобили на улицах города и вступили в словесную перепалку с владельцами машин. Конфликт перерос в стрельбу. «Много людей ранены в результате стрельбы», — сообщили газете в местной полиции.

Массовые беспорядки начались в Кеноше после того, как 23 августа полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Мужчина пытался разнять двух поссорившихся женщин, однако он получил ранения в результате выстрелов правоохранителей. Блейка госпитализировали, его состояние оценивалось как тяжелое.
© Вечерние ведомости

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уникальный кварцевый карьер на Урале затопили из-за банкротства госпредприятия

За несколько лет от ФГУП «Центрально-Уральское» осталась лишь лицензия на добычу недр
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
22:26 Начальника свердловского главка просят вмешаться в конфликт вокруг уникального госпредприятия
20:51 Екатеринбург готовится к озеленению
20:48 Ещё девять тысяч тестов на COVID-19 проведено на Среднем Урале
18:53 В Верхней Синячихе реконструировали лесопарк и несколько дворовых территорий
18:39 Футбольный клуб «Урал» на выезде проведёт матч с «Сочи»
17:41 В Свердловской области откроют театры, кинотеатры и концертные площадки
17:26 Движение трамваев по Ленина в Екатеринбурге откроют раньше запланированного
16:58 В Екатеринбурге водитель иномарки сбил четырёх детей
16:52 В Нижнем Тагиле изъяли партию спирта, реализуемого под видом антисептика
16:36 Екатеринбург раньше срока подготовят к отопительному сезону
16:23 В детских лагерях за лето отдохнули почти 24 тысячи юных свердловчан
15:44 На парковке возле цирка в Екатеринбурге задымился автомобиль
15:21 В Екатеринбурге наградили выдающихся педагогов
15:02 На Среднем Урале стартовала массовая вакцинация против гриппа
14:32 В Свердловской области отметят День пенсионера
14:16 На ЕКАД произошло смертельное ДТП
13:34 Одного убили и сожгли, а другого жестоко избили: жители Серова обвиняются в двух преступлениях
13:08 Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале продолжает расти
12:45 Больше половины новых заражённых коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
12:41 Число умерших свердловчан с COVID-19 достигло 435
12:40 В Свердловской области выявили ещё 119 случаев коронавируса
Все новости
16:49 Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию для участия в парламентских выборах
16:47 Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи Лукашенко
15:49 Китайские ученые пришли к выводу о смертельной опасности дневного сна
15:40 Лукашенко заявил, что против страны началась дипломатическая бойня
15:31 Немецкие врачи отказались комментировать слухи об отравлении Навального «Новичком»
14:25 Состояние Илона Маска превысило отметку в 100 миллиардов долларов
14:23 Путин даст большое интервью по актуальным темам
13:58 Информация о 55 тысячах банковских карт россиян попала в открытый доступ
13:57 Исполнительный директор видеосервиса TikTok Кевин Майер покидает свой пост
13:55 Елена Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes
13:06 Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов
13:04 Представлена новая форма сборной России по футболу к чемпионату Европы-2020
12:51 В РФ за сутки выявили 4 711 новых случаев COVID-19
12:46 Генпрокуратура начала проверку приватизации Башкирской содовой компании
12:44 Несколько военных США пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии
12:42 В ФСБ заявили о задержании военнослужащего РВСН по подозрению в госизмене
17:05 Глава Amazon Джефф Безос стал первым в истории человеком с состоянием свыше $200 млрд
16:52 Академик РАН считает, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии летом 2021 года
16:51 Правительство Украины вновь планирует закрыть границы страны из-за коронавируса
16:51 Светлана Тихановская оценила возможность переговоров с Россией
15:59 Украинские власти узаконили феминитивы в названиях профессий
Новости России и мира