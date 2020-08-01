Жители Минска начали массово скупать доллары

16:32 | 21.08.2020

В Белоруссии, где не прекращаются протесты против итогов президентских выборов, бросились активно скупать иностранную валюту, передает lenta.ru. Отмечается, что люди активно скупают доллары на фоне опасения по поводу стабильности национальной валюты.



По информации портала Tut.by, утром 21 августа в некоторых банках евро превысил отметку в 3,1 белорусских рубля, а доллар — 2,62 белорусских рубля.

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