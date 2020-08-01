16:24 | 21.08.2020

Лукашенко заявил, что Запад хочет использовать Белоруссию против России. Он считает, что беспорядки в Белоруссии «планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают».



«Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — заявил Лукашенко.



Напомним, после выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни протеста белорусские силовики избивали протестующих против фальсификаций граждан Белоруссии, расстреливали их резиновыми пулями и закидывали светошумовыми гранатами.

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