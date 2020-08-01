Песков заявил, что РФ готова помочь в урегулировании в Белоруссии

16:10 | 21.08.2020

Россия, если белорусское руководство этого захочет, готова помочь в урегулировании ситуации в республике, но не будет вмешиваться и оценивать причины возбуждения тех или иных уголовных дел в стране, заявил пресс-секретарь Путина Песков.



«Это абсолютно суверенное дело Белоруссии», — также заявил Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к возбуждению уголовного дела дело по факту создания Координационного совета оппозиции в Белоруссии, передает lenta.ru.

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