Адвокату актера Михаила Ефремова отказали в отводе судьи

15:20 | 21.08.2020

Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства защиты актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, об отводе судьи Елены Абрамовой. «Выслушав мнения сторон, суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства защиты об отводе», — сказала Абрамова.



Поводом для отвода судьи адвокат Ефремова Эльман Пашаев назвал якобы имеющую место заинтересованность судьи в исходе дела. По словам защитника, суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы и «постоянно отклоняет» ходатайства стороны защиты. «Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда», — возмутился адвокат на заседании, передает lenta.ru.



Как напоминает iz.ru. 8 июня в центре Москва автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Сидевший за рулем отечественного авто курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы, однако свою вину в ДТП Ефремов не признает. Экспертиза установила, что в момент аварии он был пьян.

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