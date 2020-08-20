Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V»

13:19 | 21.08.2020

Россия отправит в Мексику 2 тысячи доз вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» для проведения клинических испытаний, сообщил изданию El Universal глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард.



По словам министра, власти России и Мексики уже вели соответствующие переговоры. Эбрард также отметил, что препарат поступит в его страну в сентябре, и назвал это «очень хорошей новостью».



Как напоминает rg.ru, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Для ее создания использовали платформу, на которой была создана и успешно применяется вакцина от лихорадки Эбола. Препарат «Спутник V» прошел клинические испытания в июне-июле.

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