Власти РФ разрешили регистрацию транспортных средств в МФЦ

12:55 | 21.08.2020

Премьер-министр РФ Мишустин подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.



Согласно приказу, новый сервис будет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе в МФЦ. При этом в сообщении отмечается, что заявителям предстоит взаимодействовать с сотрудниками МВД только на этапе осмотра машины.

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