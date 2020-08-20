Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

12:41 | 21.08.2020

Американский политик Джо Байден получил официальный статус кандидата на пост президента США. Это произошло на съезде Демократической партии, где Байден согласился на соответствующее предложение своих коллег. «С большой гордостью и со смирением я принимаю предложение», — сказал он.



Байден подчеркнул, что намерен служить одинаково усердно всем американцам, как своим сторонникам, так и тем, кто его не поддерживает. Помимо прочего Байден раскритиковал своего соперника на предстоящих выборах, действующего главу государства Дональда Трампа, сообщает «Эхо Москвы».



Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

© «Вечерние ведомости»