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12:41 | 21.08.2020

Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Американский политик Джо Байден получил официальный статус кандидата на пост президента США. Это произошло на съезде Демократической партии, где Байден согласился на соответствующее предложение своих коллег. «С большой гордостью и со смирением я принимаю предложение», — сказал он.

Байден подчеркнул, что намерен служить одинаково усердно всем американцам, как своим сторонникам, так и тем, кто его не поддерживает. Помимо прочего Байден раскритиковал своего соперника на предстоящих выборах, действующего главу государства Дональда Трампа, сообщает «Эхо Москвы».

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

© «Вечерние ведомости»

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