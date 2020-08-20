Светлана Тихановская призвала рабочих расширять забастовки

12:31 | 21.08.2020

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в видеообращении на YouTube призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.



«Я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивание», — сказала Тихановская. По ее словам, забастовки «абсолютно легальным и мощным оружием против режима».



Тихановская также назвала целью акций освобождение политических заключенных и проведение новых выборов.







Как напоминает РБК, протесты рабочих крупнейших предприятий Белоруссии начались через некоторое время после завершения голосования на выборах президента. По данным ЦИК, немногим более 80% голосов получил Лукашенко, Тихановская — чуть больше 10%. В ее штабе отказались признавать официальные итоги и представили данные, по которым она набрала 70-80% голосов.

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