Россия и мир
18:12 | 20.08.2020
Российскую вакцину от коронавируса запретили для беременных женщин
Также отмечается, что острые заболевания - как инфекционные, так и неинфекционные - являются противопоказанием для вакцинации. Таких пациентов можно будет вакцинировать только спустя 2-4 недели после выздоровления.
Напомним, первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, 11 августа ее зарегистрировали.
© «Вечерние ведомости»
20.08.2020
22:32 | 20.08.2020
Из окна больницы №40 в Екатеринбурге выпал мужчина
21:06 | 20.08.2020
Стелы в честь трудовой доблести появятся на въездах в Екатеринбург
20:40 | 20.08.2020
В «Урал» из «Динамо» может перейти Евгений Марков
19:48 | 20.08.2020
В Свердловской области проведено 10476 исследований проб на коронавирус
19:42 | 20.08.2020
На трассе Екатеринбург – Тюмень будет временно ограничено движение
19:01 | 20.08.2020
Екатеринбуржцы отметили 20-летие прославления Царской семьи
18:46 | 20.08.2020
В Свердловской области ищут мужчину, нуждающегося в медпомощи
18:30 | 20.08.2020
Екатеринбург может получить статус творческого города ЮНЕСКО
18:14 | 20.08.2020
Контрабандисты пытались вывезти с Урала археологические ценности в Китай
17:59 | 20.08.2020
Свердловчан ждёт потепление
17:35 | 20.08.2020
Авиакомпания Utair возобновит рейсы Екатеринбург - Тюмень
17:34 | 20.08.2020
В Екатеринбурге состоится суд над владельцем «фургаломобиля»
17:13 | 20.08.2020
В столице Урала появился «Гордый фонарь»
17:01 | 20.08.2020
Ливни в Нижних Сергах затопили дороги
16:59 | 20.08.2020
Число ДТП в Пермском крае снизилось на 24%
16:56 | 20.08.2020
В Екатеринбурге выйдет сборник сказов уральского журналиста
16:48 | 20.08.2020
В Екатеринбурге разыскивают пропавшую 32-летнюю женщину
16:37 | 20.08.2020
В Перми обновлено мобильное приложение для оплаты парковок
16:30 | 20.08.2020
С сентября школьники и студенты Среднего Урала будут со скидкой покупать билеты на пригородные поезда
16:01 | 20.08.2020
Восемь лет строгого режима получил уралец за нападение на пенсионеров
15:51 | 20.08.2020
Водителям екатеринбургских скорых на аутсорсинге вновь отказали в «коронавирусных» выплатах
15:42 | 20.08.2020
На Урале депутата лишат мандата из-за незаконной рубки леса
15:34 | 20.08.2020
Для удобства жителей вакцинацию от гриппа в Прикамье проведут в крупных торговых центрах
15:13 | 20.08.2020
Ушёл в лес с собакой, но домой пёс вернулся один: подробности исчезновения пенсионера на Урале
15:05 | 20.08.2020
В «Титановой долине» назначили нового гендиректора
14:59 | 20.08.2020
В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении бывшего следователя свердловского ГСУ
14:48 | 20.08.2020
В Нижнем Тагиле из-за угрозы паводка могут эвакуировать жителей
14:30 | 20.08.2020
В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД провели негласные рейды в маршрутках. Один автобус пришлось эвакуировать
14:21 | 20.08.2020
В Перми планируют упростить процедуру подачи документов на участие в программе «Молодая семья»
14:18 | 20.08.2020
На кампанию по возвращению выборов мэра в Свердловской области потратили более 150 тысяч рублей
13:33 | 20.08.2020
Фестиваль «Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге в сентябре