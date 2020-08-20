Российскую вакцину от коронавируса запретили для беременных женщин

18:12 | 20.08.2020

Прививку от коронавирусной инфекции запрещается делать беременным и кормящим женщинам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак».



Также отмечается, что острые заболевания - как инфекционные, так и неинфекционные - являются противопоказанием для вакцинации. Таких пациентов можно будет вакцинировать только спустя 2-4 недели после выздоровления.



Напомним, первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, 11 августа ее зарегистрировали.

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