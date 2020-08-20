Жена актера Михаила Ефремова отрицает признание им вины в смертельном ДТП

17:50 | 20.08.2020

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова отрицает, что он признавал вину в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП. Об этом она заявила в Пресненском суде Москвы, передает gazeta.ru.



«Михаил никогда не признавал вину, несмотря на все заметки в прессе. Он хочет разобраться в том, что случилось», – сказала жена Ефремова.



Как напоминает РИА «Новости», уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. В крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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