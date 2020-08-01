Вучич анонсировал визит Путина в Белград в октябре

16:50 | 20.08.2020

Сербские власти ожидают визита Путина в октябре, заявил президент балканской республки Вучич во время совместного с патриархом Сербским Иринеем осмотра крупнейшего в регионе православного храма Святого Саввы в Белграде.



«Мы ожидаем, что, если все будет в порядке с победой над коронавирусом, а мы на добром пути, что президент России будет здесь с нами на открытии храма», — сказал Вучич.

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