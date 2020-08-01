Барак Обама обвинил Дональда Трампа в гибели 170 тысяч американцев

16:40 | 20.08.2020

Бывший президент США Барак Обама возлагает на действующего президента Дональда Трампа ответственность за смерть от коронавируса 170 тыс. американцев. Он раскритиковал действия Трампа как главы государства и выступил в поддержку кандидата от демократов на предстоящих выборах Джо Байдена.



Обама также считает, что Трамп воспринимает свое президентство в качестве «реалити-шоу, которым можно пользоваться с тем, чтобы привлечь к себе интерес, которого он жаждет».

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