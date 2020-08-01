Компания «Калашников» начала экспортировать автоматы АК-12 в страны ближнего зарубежья

13:11 | 20.08.2020

«Калашников» начал экспортировать автоматы АК-12 в страны ближнего зарубежья, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор концерна Дмитрий Тарасов. Он не назвал страны, в какие компания начала поставлять оружие. Тарасов подчеркнул, что концерн выполнил обязательства по поставкам АК-12 в Министерство обороны России в 2020 году и приступил к выполнению заказов на 2021 год.



Напомним, АК-12 и АК-15 калибра 5,45 миллиметра и 7,62 миллиметра разработали в рамках программы «Ратник» как элементы перспективного комплекса оснащения российских военных, а в конце 2018 года приняли на вооружение.

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