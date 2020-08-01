Врач-иммунолог назван противопоказания при вакцинации от коронавируса

12:50 | 20.08.2020

Осенью в России должна стартовать программа вакцинации от коронавируса. По словам доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, ограничения перед вакцинацией от COVID-19 будут схожи с теми, которые учитываются перед вакцинацией от гриппа. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.



Так, пациенту нельзя ставить прививку, если температура тела сильно превышает 37 °С. «Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10—12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить», — добавил Жемчугов.



11 августа Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

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