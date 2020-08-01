Названы самые богатые силовики России

11:46 | 20.08.2020

Заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика задекларировал в 2019 году доход в 26,7 миллиона рублей. Такие данные приведены на сайте сайте ведомства. Кроме того, в собственности у генерал-лейтенанта полиции находятся четыре земельных участка общей площадью 4,2 тыс. кв м, дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.



На втором месте по доходам среди силовиков оказался замруководителя Главного военного следственного управления Следственного Комитета Сергей Бедин, задекларировавший 19 миллионов рублей. Далее идет нынешний замглавы прокуратуры ЯНАО Александр Демин: в 2019 году он был замруководителя Дальневосточного следственного управления Следственного Комитета России на транспорте и задекларировал 16,7 миллиона рублей, передает lenta.ru.





Среди руководителей ведомств больше всех заработал директор ФСБ Бортников — 13,6 млн руб. За ним следуют глава МВД Колокольцев с 12,9 млн руб. и глава ФСО Кочнев с 12,7 млн руб. Председатель СКР Бастрыкин задекларировал 12,5 млн руб, сообщает РБК.

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