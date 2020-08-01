Канада не признала результаты президентских выборов в Белоруссии

17:20 | 18.08.2020

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна не признает результаты выборов президента в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.



«Мы не признаем результаты этих сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии и призываем к свободным и справедливым выборам», — указано в заявлении.



Ранее глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что Великобритания не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии и готова ввести санкции к ответственным за применение насилия против протестующих, передает russian.rt.com.

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