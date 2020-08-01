Меркель и Путин обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

16:27 | 18.08.2020

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба кабмина ФРГ.



«Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса», — говорится в сообщении.



Как сообщила в пресс-службе Кремля, Путин назвал неприемлемыми попытки вмешаться извне в белорусские дела.

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