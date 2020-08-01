Трамп сравнил Путина с «шахматистом мирового уровня»

13:07 | 18.08.2020

Путина можно сравнить с «шахматистом мирового уровня», заявил глава Белого дома Трамп в ходе выступления в штате Висконсин, передает iz.ru. По мнению президента США, к этой категории также можно отнести президента Турции Эрдогана и председателя КНР Си Цзиньпина.



Как отметил Трамп, его основной конкурент на предстоящих президентских выборах Джо Байден не сможет с ними работать на равных, если ему удастся стать президентом.

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