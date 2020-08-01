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12:25 | 18.08.2020

В России предложили запретить кальянные до конца 2020 года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с предложением ограничить работу кальянных заведений до конца 2020 года для минимизации распространения коронавирусной инфекции. Об этом 18 августа сообщает RT.

По мнению общественника, временный запрет поможет снизить распространение инфекции осенью. Он сослался на специалистов Минздрава, которые ранее предупреждали о риске заражения через кальян.

© «Вечерние ведомости»

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