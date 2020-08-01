В семи регионах РФ иммунитет к коронавирусу выявили у 20% жителей

12:15 | 18.08.2020

У более чем 20% жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Роспотребнадзор, передает «РИА Новости». Отмечается, что в 23 регионах России провели более 65 тыс. тестов, ещё в трёх регионах завершается исследование.



Напомним, на 17 августа, в России выявлено более 927 тыс. случаев заражения COVID-19. Выздоровели более 736 тыс. человек, умерли 15,7 тыс. пациентов.

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