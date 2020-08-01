Глава Минэнерго России Александр Новак заразился COVID-19

12:10 | 18.08.2020

Глава Минэнерго России Александр Новак заболел COVID-19. Об этом на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает iz.ru.



В Минэнерго сообщили, что положительным оказался тест, проведенный на Камчатке, после чего министр вернулся в Москву, где еще два теста подтвердили наличие коронавируса. Также отмечается, что Новак чувствует себя хорошо и в среду будет участвовать в заседании министерского комитета ОПЕК+ по видеосвязи.

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