Лукашенко назвал условие передачи президентских полномочий

17:21 | 17.08.2020

Лукашенко на фоне продолжающихся в стране протестов заявил, что, если на референдуме будет принята новая конституция, он готов передать свои полномочия, передает gazeta.ru. «Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.



Отказ покинуть этот пост уже сейчас Лукашенко объяснил боязнью передать его другому человеку, который сможет во вред стране использовать заложенные в действующей Конституции широчайшие президентские полномочия, сообщает РБК.

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