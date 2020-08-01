17:16 | 17.08.2020

В автомобиле военного атташе России в Нидерландах нашли устройство слежения. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.



В связи с этим в министерство была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг. Ей был выражен решительный протест и указана необходимость «незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях», передает «Интерфакс».



Также в МИД отметили, что подобные действия усложняют «и без того непростые» отношения между Россией и Нидерландами.

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