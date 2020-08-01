Депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии

17:03 | 17.08.2020

Депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии и объявили Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе, передает russian.rt.com. По мнению европейских политиков, президентские выборы в республике не были ни свободными, ни справедливыми. Сообщения указывают на победу представительницы оппозиции Светланы Тихановской, заявили в ЕП.



Депутаты также выразили солидарность с белорусским народом в требовании проведения новых и свободных выборов с участием независимых наблюдателей, сообщает gazeta.ru.

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