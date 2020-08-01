Учителей школ в РФ в новом учебном году обяжут носить маски

16:54 | 17.08.2020

Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году с целью профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили на горячей линии Минпросвещения. При этом учащиеся носить средства индивидуальной защиты смогут по желанию.



«Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители», — отметили в ведомстве. Если учителя не будут соблюдать требование, то родители могут обратиться в школьную администрацию.

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