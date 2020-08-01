Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил движение АУЕ

16:49 | 17.08.2020

Верховный суд признал движение АУЕ экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Заседание по иску Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме.



Теперь действия тех, кто причисляет себя к движению АУЕ, подпадают под статью 282.1 «Организация экстремистского сообщества» УК РФ с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы и штрафом до 700 тысяч рублей. Фактически сторонников АУЕ приравняли к адептам фашизма или исламистам-радикалам, отмечает lenta.ru.



Как напоминает РБК, аббревиатура АУЕ используется в криминальном сленге в качестве приветствия. Участники сообщества АУЕ популяризуют уголовный образ жизни, выступают за признание авторитетов уголовного мира и тюремных схем поведения в повседневной жизни.

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