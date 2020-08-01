Беспилотник американских ВВС нанес авиаудар по блокпосту армии Асада в Сирии

14:13 | 17.08.2020

Государственное телевидение Сирии сообщило об авиаударе ВВС США по блокпосту армии Башара Асада в районе Телль-Захаб к юго-востоку от города Камышлы, передает РИА «Новости». В результате удара погиб один военный. Ранены еще двое. Отмечается, что атаки совершил беспилотник.

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