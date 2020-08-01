В Минтруде объяснили невозможность сделать 31 декабря выходным днем

14:01 | 17.08.2020

Перенос рабочего дня с 31 декабря в текущем году будет нарушать нормы Трудового кодекса России, указано в ответе Министерства труда главе комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову, передает gazeta.ru. В частности, перенос рабочего дня будет нарушать требования статьи 110 Трудового кодекса.



В то же время Нилов в своем Telegram-канале написал, что только главы регионов могут принять решение о выходном в последний день декабря. Однако, по его словам, это может вызвать «недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили "рабочим" днем», сообщает lenta.ru.

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