Лукашенко заявил, что в Белоруссии повторных выборов не будет

13:52 | 17.08.2020

Лукашенко во время своего визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что повторных президентских выборов в стране не будет, сообщает агентство «БелТА».



«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их [выборов] не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», — подчеркнул он.



Как напоминает gazeta.ru, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.



В ходе протестов силовики избивали граждан Белоруссии, расстреливали их резиновыми пулями, закидывали светошумовыми гранатами. После этого предприятия Белоруссии объявили забастовки с требованием отменить результаты выборов.

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