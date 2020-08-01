Житель Москвы из-за поцарапанной машины застрелил дорожного рабочего

13:23 | 17.08.2020

Житель Москвы открыл огонь по группе дорожных рабочих из-за поцарапанной машины. Один человек умер, второй ранен. Об этом сообщили в правоохранительных органах.



По предварительным данным, в ночь на понедельник, 17 августа, водитель на тракторе задел один из автомобилей во время выполнения дорожных работ на улице Академика Анохина.



«По данным следствия, пострадавшие укладывали асфальт у жилого дома на улице Академика Анохина. В ночное время 16 августа 2020 года у них возник конфликт с мужчиной, который произвел в рабочих не менее пяти выстрелов. После злоумышленник скрылся», – рассказала помощник главы Следственного комитета России по городу Юлия Иванова.



Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Полиция ищет нападавшего.

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