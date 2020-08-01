13:14 | 17.08.2020

Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своего младшего брата Роберта, которому было 72 года. «С тяжёлым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушёл из жизни», — распространила заявление Дональда Трампа пресс-служба Белого дома.



Роберта Трампа 14 августа госпитализировали в Нью-Йорке в тяжелом состоянии. В тот же день президент США навестил брата в больнице. Источник CNN сообщает, что Роберт Трамп болел несколько месяцев.

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