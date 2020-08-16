Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

12:56 | 17.08.2020

Родителям первоклассников предложили дать право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. Такую инициативу выдвинула глава Института прогрессивного образования Анна Маркс в обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает «РИА Новости».



Маркс отметила, что по данным опроса института, который был проведен с 1 по 10 августа среди 1,6 тысячи родителей из 75 регионов, 56% участников опроса собираются проводить своего ребенка на первый урок. 83% из них заявили о необходимости брать отгул или отпуск за свой счет для этих целей. Еще четверть родителей первоклассников хотят договориться со своим начальством о том, чтобы рабочий день 1 сентября начался на несколько часов позже обычного.

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