Научный центр «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины от коронавируса

12:08 | 17.08.2020

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» (Новосибирск) перешел ко второму этапу испытаний вакцины против коронавируса — клиническим исследованиям на людях, рассказала журналистам глава Роспотребнадзора Попова, передает РИА «Новости». В стране, по её словам, должно быть несколько вакцин от коронавируса, и сейчас идёт работа над этим.



Как напоминает iz.ru, 11 августа вакцину на основе аденовирусного вектора, разработанную Центром имени Н. Гамалеи, зарегистрировали в Министерстве здравоохранения России. Она стала первой зарегистрированной вакциной от новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в мире.

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