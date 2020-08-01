Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным главой Белоруссии

16:58 | 14.08.2020

Президент Литвы Гитанас Науседа отказался считать Александра Лукашенко легитимным главой Белоруссии. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.



«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным [главой государства], поскольку в Белоруссии нет свободных демократических выборов», — сказал глава литовского государства.



Также Гитанас Науседа упомянул о так называемом «российском следе». «Россия заинтересована в том, чтобы у нее было государство-сателлит», - утверждает Науседа. По его словам, республика может быть полностью включена в состав России, «если мы будем пассивно наблюдать за происходящим».

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