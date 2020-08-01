ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги президентских выборов

16:47 | 14.08.2020

ЦИК Белоруссии объявил окончательные итоги президентских выборов, прошедших 9 августа, передает Tut.by. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, Светлана Тихановская — 10,12%.



Напомним, сразу после выборов в стране начались массовые акции протеста против массовых фальсификаций. Позднее протесты переросли в забастовки на предприятиях.

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