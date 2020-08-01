Лукашенко заявил, что он «пока живой и не за границей»

13:58 | 14.08.2020

Лукашенко заявил, что находится в Белоруссии и с ним все в порядке. Об этом глава государства заявил на совещании по работе строительной отрасли. «Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают», - сказал Лукашенко.



Также он заявил, что, если забастовки в стране продолжатся, что это может очень негативно отразиться на будущей работе предприятий.

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