Золотовалютные резервы РФ впервые в истории превысили 600 млрд долларов

12:36 | 14.08.2020

Международные резервы России за неделю по 7 августа выросли еще на $8,9 млрд и достигли рекордного значения $600,7 млрд, сообщил ЦБ РФ. Отмечается, что изменения произошли под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото.



Таким образом, побит рекорд августа 2008 года, когда золотовалютные резервы достигали $598,1 млрд, отмечает РБК.

© «Вечерние ведомости»