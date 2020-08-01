Большинство российских медиков не готовы сделать прививку от коронавируса

12:29 | 14.08.2020

Большинство российских медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача», заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, которую создали в центре Гамалеи, сообщает РБК.



52% медиков заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса. Согласны на вакцинацию 24,5%. 20% заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым. В опросе через профильное приложение «Справочник врача» 12–13 августа приняли участие 3040 врачей-специалистов.



Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности. Еще 48% выразили смущение из-за того, что препарат удалось разработать за такое короткое время.

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