По данным ВЦИОМ, за событиями в Белоруссии следят 72% россиян

17:00 | 13.08.2020

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование, в рамках которого узнал об отношении россиян к результатам выборов в Белоруссии и событиям, происходящим в этом государстве.



Сообщается, что около 72% россиян интересуются событиями в Белоруссии, около 60% опрошенных уверены, что протесты в стране будут подавлены и Лукашенко сохранит власть.



С тем, что официально объявленным результатам голосования доверять нельзя, согласились только 27% участников опроса ВЦИОМа. Еще 29% полагают, что мелкие подтасовки могли быть, но на результаты голосования в целом влияния не оказали. Наконец, 22% респондентов считают, что данные ЦИК Белоруссии соответствуют реальности, отмечает РБК.

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