Офисы «Яндекса» и Uber в Минске заблокировали люди в черном с оружием

16:25 | 13.08.2020

В офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли неизвестные люди в черной одежде с оружием, сообщил в Telegram-канале The Bell со ссылкой на источник. Офисы компаний заблокированы. В пресс-службе "Яндекса" информацию об инциденте подтвердили. Компания выясняет, что происходит.



Как напоминает lenta.ru, в Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста из-за объявления итогов президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу одержал Лукашенко и переизбран на шестой срок. Граждане страны считают, что результаты выборов полностью сфальсифицированы.

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