Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти

15:13 | 13.08.2020

Лауреат Нобелевской премии писательница Светлана Алексиевич заявила, что никто в стране не хочет крови. По его словам, Лукашенко должен уйти, пока не вверг народ «в пучину гражданской войны», передает РБК. При этом писательница признала победу Светланы Тихановской на президентских выборах.



Как напоминает gazeta.ru, после президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Лукашенко.

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