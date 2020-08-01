Госсекретарь США Майк Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

15:01 | 13.08.2020

США могут ввести санкции против Белоруссии и прекратить поставки нефти в страну на фоне выборов президента в республике. Госсекретарь Майк Помпео отметил, что Вашингтон будет наблюдать за развитием событий и сотрудничать с Евросоюзом в «выработке реакции», передает gazeta.ru.



На вопрос о возможных санкциях против Минска или приостановке поставок нефти Помпео не исключил их в будущем. «Уверен, мы рассмотрим все эти вещи. Но здесь важны критерии», — заявил он.



Напомним, граждане Белоруссии протестуют с 9 августа — они требуют пересмотра результатов президентских выборов, на которых по данным ЦИК с 80% голосов победил бессменный с 1994 года глава республики Лукашенко. Люди также призывают президента уйти в отставку.

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