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15:01 | 13.08.2020

Госсекретарь США Майк Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

США могут ввести санкции против Белоруссии и прекратить поставки нефти в страну на фоне выборов президента в республике. Госсекретарь Майк Помпео отметил, что Вашингтон будет наблюдать за развитием событий и сотрудничать с Евросоюзом в «выработке реакции», передает gazeta.ru.

На вопрос о возможных санкциях против Минска или приостановке поставок нефти Помпео не исключил их в будущем. «Уверен, мы рассмотрим все эти вещи. Но здесь важны критерии», — заявил он.

Напомним, граждане Белоруссии протестуют с 9 августа — они требуют пересмотра результатов президентских выборов, на которых по данным ЦИК с 80% голосов победил бессменный с 1994 года глава республики Лукашенко. Люди также призывают президента уйти в отставку.

© «Вечерние ведомости»

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