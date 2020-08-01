Адвокат Ефремова рассказал о том, что актер остается в Боткинской больнице

14:51 | 13.08.2020

Актер Михаил Ефремов остается в Боткинской больнице, вопрос о его выписке пока не обсуждался, сообщил РИА Новости адвокат Эльман Пашаев. «Новой информации по состоянию здоровья Михаила Олеговича пока нет, он остается в больнице», — сказал Пашаев.



Ранее Пашаев рассказал о том, что врачи подтвердили инсульт у Ефремова. 11 августа прибывшему в суд актеру стало плохо, и ему вызвали бригаду скорой помощи. Врачи приняли решение о госпитализации Ефремова, после чего его увезли в Боткинскую больницу, отмечает MK.ru.

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